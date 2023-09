João Cancelo em grande: primeiro assistiu e depois completou reviravolta do Barcelona

O Barcelona estava em apuros diante do Celta de Vigo , mas a dupla Félix e Cancelo já resolveu a questão. Depois do primeiro ter assistido para Robert Lewandowski no 1-2, o lateral deixou também a sua marca, primeiro ao assistir para o bis do avançado polaco, antes de ele próprio ter feito o 3-2 final. É uma Barcelona ao ritmo dos João...