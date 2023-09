João Cancelo: «Barcelona é o clube dos meus sonhos depois de ter jogado no Benfica»

João Cancelo chegou ao Barcelona neste mercado de transferências por empréstimo do Manchester City, mas já conquistou um lugar no 11 titular de Xavi. O internacional português, em entrevista ao ‘Mundo Deportivo’, confessou que foi um risco rumar ao clube catalão depois de ter estado nos citizens, mas que tinha um sonho para concretizar."É arriscado, mas a minha vida sempre foi um risco. Na minha vida social também sou assim. Tenho de agradecer a todos no City, até agora tive lá os melhores momentos da minha carreira, tive a oportunidade de estar no onze da FIFA no ano passado, o que para mim foi mais um sonho. E isso graças aos meus companheiros do City, ao Pep Guardiola, à sua equipa técnica, que são um grupo muito bom e muito unido. Para mim são a melhor equipa do mundo. Vir para aqui foi um risco, sim, mas é o Barcelona e quando surge a oportunidade de jogar no Barça tens de vir", admitiu.João Cancelo está entusiasmado por poder representar o clube dos seus sonhos… depois do Benfica: "O Barcelona é um clube onde eu sempre quis estar, é o clube dos meus sonhos depois de ter jogado na equipa da minha infância que é o Benfica. Estou muito feliz por estar aqui, gostei muito destes três jogos, tenho companheiros que me estão a ajudar a adaptar-me o mais rápido possível, o que é importante. Jogo com grandes jogadores de futebol, o que também torna tudo muito mais fácil para mim", confessou, prosseguindo: "A minha família e todos os meus amigos sabem que eu queria jogar aqui há muito tempo, é um clube que sempre me entusiasmou porque os meus ídolos jogaram aqui. Agora quero mostrar às pessoas o jogador que sou, ultimamente não tenho tido o desempenho que queria e quero dar a minha melhor versão para ajudar este clube a voltar a estar onde merece".Questionado sobre a possibilidade de permanecer no Barcelona, João Cancelo deixou claro: "Primeiro quero ter rendimento aqui. Não foi por causa destes dois jogos em que toda a equipa esteve bem, com duas vitórias, que convencemos. Aquilo que eu quero é ter rendimento e no final falar. Primeiro, ter um bom desempenho, ganhar títulos com este clube, ser um jogador importante na equipa e no final falar sobre ficar ou não. Vai depender do clube, do que eu fizer. No final eles medem-te pelo desempenho, se não tiveres rendimento não ficas. Se tiveres rendimento eles vão querer-te. Então quero ter um bom desempenho, trabalhar e desfrutar deste clube."Sobre o companheiro de equipa João Félix, Cancelo não tem dúvidas: "É um talento natural. Acho que jogadores assim não aparecem muito, principalmente em Portugal. Ele é um talento a ser lapidado, acho que está no clube certo para chegar onde quiser. É mais um para nos ajudar, tem a mesma ambição que eu, que é ganhar títulos e ajudar a equipa ao mais alto nível."