João Félix antecipa dificuldades no Dragão: «Sei como é complicado jogar lá...»

João Félix será uma espécie de guia da equipa do Barcelona na visita ao Estádio do Dragão, no início de outubro. Na ressaca do triunfo dos culés sobre o Antuérpia, o português antecipou dificuldades no campo do FC Porto, mas sem baixar a fasquia da ambição da sua nova equipa. "É complicado jogar lá, no Dragão, sei como é jogar lá. É um estádio complicado, mas vamos com a mentalidade de jogar o nosso futebol e trazer os três pontos", afirmou, em declarações à TNT Sports, dando conta do momento de felicidade: "Estou feliz. O ambiente é fantástico, o clube é gigante. A forma de jogar é simples e quando assim é torna-se mais fácil. É sempre mais difícil defender tabelas e combinações do que um jogador que vai sozinho contra dois ou três."