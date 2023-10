João Félix assustou mas não está em risco para o clássico

Camp Nou respira de alívio. Apesar de ter saído queixoso do jogo com o Shakhtar Donetsk , o português João Félix não está em risco para o clássico de sábado com o Real Madrid. Segundo adiantam 'Sport' e 'Mundo Deportivo', o craque luso apenas terá uma forte contusão, o que de momento descarta qualquer lesão muscular.A confirmar-se esse cenário, João Félix será opção para o clássico com os merengues, marcado para as 15:15 de sábado, no Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuï. Uma partida na qual os catalães esperam uma boa exibição do português, ao contrário daquilo que sucedeu esta tarde diante dos ucranianos.