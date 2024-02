João Félix convocado para o jogo com o Nápoles

João Félix faz parte da lista de convocados do Barcelona para o jogo com o Nápoles da Liga dos Campeões. O internacional português viaja com a equipa para Itália, onde o encontro terá lugar quarta-feira às 20 horas.O internacional sofreu num treino no final de janeiro uma entorse no ligamento lateral externo do tornozelo direito, e perdeu os últimos quatro jogos na Liga espanhola, nas vitórias com Osasuna, Alavés e Celta de Vigo, e empate caseiro com Granada.Xavi não poderá contar em Nápoles com os lesionados Balde, Gavi, Ferran Torres e Marcos Alonso.