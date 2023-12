João Félix diz que os jogadores do At. Madrid "também prefeririam jogar mais ao ataque": «Se disserem o contrário, mentem»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Este domingo há duelo entre Barcelona e Atlético Madrid. João Félix é, naturalmente, o centro das atenções, já que representa os catalães por empréstimo dos colchoneros. Uma das frases sobre o português em entrevista à Movistar deu que falar em resposta a Griezmann: "A culpa não foi de um, foi de vários...". Isto sobre o que correu mal a João Félix na capital de Espanha.Em declarações à ESPN, João Félix deixou ainda outra 'bicada' ao clube com o qual tem contrato até 2028 (renovou antes de ser cedido ao Barça). "Claro que [prefiro] este estilo [no Barcelona]. Eu e qualquer jogador. Se perguntar a qualquer jogador, se perguntar aos jogadores do Atlético, tambén, eles também iriam preferir jogar mais ao ataque, certamente. Se não disserem isso, mentem. Todos os jogadores querem atacar, ter bola e marcar golos", atirou João Félix.