João Félix e a celebração "espontânea" frente ao At. Madrid: «Um alívio por tudo o que vivi...»

João Félix marcou o único golo do Barcelona na vitória caseira (1-0) frente ao Atlético Madrid, faturando frente à antiga equipa - que ainda detém o seu passe - e celebrando de braços abertos, em cima de um placar publicitário. No final, o internacional português explicou esse festejo e recordou tudo o que passou no último verão."Celebração? Foi espontânea. No fim de contas entras no calor do jogo e foi como que um alívio por tudo o que vivi no último verão. Só as pessoas que me são próximas sabem como foi. A minha família, principalmente. Isto foi para eles e um alívio", disse o avançado do Barça na flash interview depois do encontro.No entanto, Félix garantiu que não tem qualquer problema com os anteriores companheiros no Atlético. "Dou-me bem com todos eles e nada tenho contra eles. Gosto muito deles e quero que tudo lhes corra bem... menos contra nós", garantiu o atacante, que disse que não se cruzou com Diego Simeone.Os adeptos catalães entoaram o nome de Félix depois da partida e este mostrou-se lisonjeado: "Quando ouvi nem queria acreditar. Sei da grandez desta clube e ter os adeptos a gritar o teu nome é algo que não acontece muito. Estou contente e vou continuar a trabalhar para que o façam mais vezes."