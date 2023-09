João Félix e a ida para o Barcelona: «Abdiquei de uma quantidade significativa de dinheiro»

João Félix está ter um bom início de época no Barcelona com três golos e uma assistência em três jogos. Em entrevista ao ‘Mundo Deportivo’, o jogador emprestado pelo Atlético Madrid admitiu que teve de abdicar de dinheiro para poder realizar o sonho de jogar na equipa catalã."Sim, a verdade é que abdiquei de uma quantidade significativa de dinheiro do meu salário. Mas bem, eu precisava de uma mudança, precisava de ir para um sítio onde pudesse jogar o meu futebol e, como disse, sempre pensei que este seria o lugar ideal. As coisas estão a correr bem e eu tinha de fazer esse esforço para voltar a ter a alegria de jogar", confessou, falando depois sobre a saída do Atlético Madrid: "Isso é claro para todos, o futebol é assim, quem está mal tem de mudar de lugar. Já o fiz antes no Chelsea e fi-lo agora no Barcelona porque não estava bem ali, não me adaptei às ideias do clube e do treinador, mas tentei sempre fazer o melhor que pude e também tive momentos muito bons".João Félix admitiu também que não esperava um início de época tão bom. "Sinceramente não estava à espera. Pensava, e continuo a pensar, que este é o lugar ideal para mim mas a verdade é que as coisas estão a correr muito, muito bem e eu não esperava que corressem tão bem. Que continuem assim e que seja assim até ao fim", disse o internacional português, abordando a possível contratação do Barcelona no final da época: "Para mim depende de como a temporada terminar. Depois é o Barcelona quem tem de negociar com o Atlético e isso depende depois se eles querem facilitar ou não. Mas são coisas de negócios, valores, nos quais não me envolvo. Faço o meu trabalho em campo, procuro dar o meu melhor para que no final queiram contratar-me e essa coisa de valores, se vou ou não vou ou por quanto, não é comigo."O internacional português foi igualmente questionado sobre João Cancelo, que também está a ter um grande arranque de época: "Em termos de qualidade acho que foi o melhor lateral com quem joguei. Tem a qualidade de um ‘10’, gosta de jogar como ‘10’ e diz que quando terminar a carreira jogará como ‘10’ pela equipa da sua cidade. Tem uma qualidade extraordinária, é um jogador muito bom e tem contribuído muito para esta equipa. Por onde passou sempre contribuiu, sempre conquistou muitos títulos e por onde passou as equipas sempre se deram muito bem".