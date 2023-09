João Félix encantado no Barcelona: «É fácil jogar nesta equipa»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

João Félix cumpriu este sábado a estreia a titular pelo Barcelona e o jogo não poderia ter corrido melhor ao internacional português. Estreou-se a marcar, 'assistiu' Lewandowski para o segundo da partida e assinou uma exibição cheia de pormenores de qualidade na goleada por 5-0 ao Betis, em partida a contar para o campeonato espanhol.





Em declarações no final da partida, o avançado luso assumiu estar "muito contente por voltar a jogar como titular", elogiou a qualidade do plantel do Barcelona e ainda revelou ter falhado o primeiro remate na jogada que dá origem ao 1-0.

"Estou muito contente por voltar a jogar como titular, algo que não acontecia há muito tempo. É uma sensação muito boa, é fácil jogar nesta equipa. A equipa fez tudo bem e agora é continuar assim", começou por dizer o português, aos microfones da La Liga TV, antes de comentar o posicionamento da equipa em campo: "Todos estiveram muito bem, em termos posicionais todos estiveram bem e no sítio que deveriam estar. Quando assim é, quando tens uma boa estrutura, a bola circula mais rápido, abrem-se os espaços e acontecem os golos."



O momento do golo

"É claramente um remate falhado, não foi um controle de bola. Falhei o primeiro remate, fui à segunda bola e assim foi."

A simulação para o golo de Lewandowski

"Dá igual para mim [não contar como assistência], o importante é que ele faça golos. Os avançados precisam de golos para terem confiança e ele necessita disso. Quantos mais golos faça, melhor para nós e para ele."



Momento individual

"Estou a trabalhar para estar no meu melhor nível. Tenho companheiros de equipa muito bons, tudo à volta da equipa está a ir muito bom. É como eu disse, é fácil jogar nesta equipa. Vou dar tudo de mim e tentar ajudar o máximo que consiga. Estou feliz, a mudança fez-me bem a mim, à minha família, aos meus amigos e estou claramente muito muito feliz aqui", terminou.