João Félix encantado no Barcelona: «Espero que seja o melhor ano da minha vida. Quero treinar já amanhã»

Tal como João Cancelo, João Félix não escondeu o entusiasmo por chegar ao Barcelona neste mercado de transferências. "Estou muito contente. [Jogar pelo Barcelona] Sempre foi um dos meus objetivos desde criança, desde que jogo futebol e finalmente consegui concretizá-lo. Estou muito feliz por estar aqui. Quero aproveitar o momento, dar tudo pelo clube e ajudar no que for preciso. Espero que seja o melhor ano da minha vida, um ano de muitas conquistas, de vitórias, de títulos, mas vamos passo a passo, mas sempre com o objetivo de ganhar e ganhar", começou por dizer o avançado internacional português, em declarações aos meios de comunicação do clube catalão, antes de assumir estar ansioso para se juntar ao grupo de trabalho liderado por Xavi Hernández: "Ainda não treinei, mas já vi a equipa a treinar e vê-se a qualidade da equipa, do clube e de todos. Quero treinar já amanhã para estar pronto o mais rápido possível e ajudar os meus companheiros."João Félix chega ao Barcelona por empréstimo do Atlético Madrid válido por uma temporada. Antes de rumar à Catalunha, o português assinou um novo contrato com os colchoneros válido por mais duas épocas (até 2029).