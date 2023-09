João Félix já está em Barcelona

DIRECTO @JijantesFC



João Félix ya se encuentra en la ciudad de Barcelona.



?? El avión procedente de Madrid ha aterrizado en el Aeroport del Prat sobre las 16:30h de la tarde.



Lo vemos todo en https://t.co/OGW0AKAWMl pic.twitter.com/dnKfA6l65L — Jijantes FC (@JijantesFC) September 1, 2023

João Félix já se encontra em Barcelona, conforme se pode ver no vídeo do programa 'Jijantes'. O internacional português vai assinar pelo clube catalão "nas próximas horas", de acordo com a imprensa espanhola.O principal entrave ao negócio era enquadrar o avançado dentro dos limites do fair play financeiro, mas, segundo a 'Marca', o Barcelona já tem o aval para dar luz verde à transferência do jogador.