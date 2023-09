João Félix: «Sempre disse que queria jogar no Barcelona»

João Félix, emprestado pelo Atlético Madrid ao Barcelona, estreou-se pela formação culé um dia depois de ter sido apresentado. Esta segunda-feira, fez o primeiro golo da época pela Seleção Nacional no jogo frente ao Luxemburgo. Em declarações ao jornal ‘Sport’, falou sobre os primeiros dias no clube espanhol e o sonho tornado realidade."Sinto-me bem, confiante. Fisicamente, também, apesar de não ter tido muitos minutos ultimamente. Estou pronto para chegar a Barcelona e começar com força. Quero trabalhar para ajudar a equipa", começou por referir o avançado. "O grupo acolheu-me muito bem. A equipa é jovem, por isso estou muito à vontade. É um grupo muito bom que quer ganhar".João Félix admitiu ainda que está a concretizar um sonho e mostrou-se surpreendido pelo apoio dos adeptos: "Estou ansioso por jogar em Montjuic diante dos nossos adeptos. É uma pena que não seja em Camp Nou. Esperamos fazer um bom jogo e conquistar os três pontos. Sempre disse que queria jogar no Barcelona e talvez seja por isso que gostam tanto de mim".Sobre a Liga dos Campeões, o novo jogador do Barcelona deixou claro: "É um objetivo real. Todos os títulos que vamos disputar são um objetivo, mas estamos a fazê-lo passo a passo e com calma"."Sinto-me confortável a partir da ala esquerda. Já jogo nessa posição há algum tempo e acho que é onde o Xavi gosta mais de me colocar", confessou João Félix quando questionado sobre a posição em que poderá explorar mais o seu futebol.