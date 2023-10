João Félix sobre o reencontro com Sérgio Conceição: «Sou muito amigo do filho dele, tem o meu respeito»

Sérgio Conceição vai cumprimentar João Félix? A reação do treinador do FC Porto à pergunta Sérgio Conceição vai cumprimentar João Félix? A reação do treinador do FC Porto à pergunta

João Félix foi esta terça-feira questionado sobre o reencontro com Sérgio Conceição. "Vai [correr tudo bem], são momentos que acontecem no jogo. Vai acontecer tudo dentro da normalidade. Sabemos como é o Sérgio Conceição depois de perder, não gosta de perder nem a feijões. Como sabem eu sou muito amigo do filho dele e daí ter o meu respeito e por tudo o que tem conseguido", referiu o jogador do Barcelona na conferência de imprensa de antevisão ao jogo de quarta-feira com o FC Porto (20 horas).Ao início da tarde também Sérgio Conceição foi questionado sobre isso ao que respondeu: "Eu quero é ganhar. Imaginem se ganho sem jogar tão bem... Quero é ganhar".