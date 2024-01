João Félix sobre os críticos: «O melhor é não ver, não ouvir e seguir em frente»

João Félix marcou um golo de trivela ao Betis e no final do jogo deixou um recado aos críticos. O internacional português, que se encontra no Barcelona emprestado pelo Atlético Madrid, garante que nunca perdeu a confiança no seu jogo."Estou habituado a que falem de mim. Esteja ou não a jogar, há sempre ruído, há sempre alguém com alguma coisa a dizer, mas para mim é igual", garantiu Félix, em declarações à LaLiga TV. "Tenho confiança em mim. O melhor é não ver, não ouvir e seguir em frente."Depois, abordou a época do Barcelona. "Vamos lutar pelo campeonato até ao final, pela LaLiga, pela Taça e pela Champions. A qualquer momento o Real Madrid e o Girona vão perder pontos e temos de lá estar quando isso acontecer."Félix reconheceu que a equipa culé tem aspetos a melhorar, sobretudo ao nível defensivo. "Vêm aí jogos importantes e temos de estar no nosso máximo. Na frente estamos bem, fazemos golos, mas todos temos de melhorar na defesa", explicou o jogador, depois de o Barça ter estado a vencer por 2-0 diante do Betis, acabando por permitir o empate, para depois vencer por, com dois golos nos descontos.