João Félix tem acordo com o Barcelona

João Félix nunca escondeu a vontade de reforçar o Barcelona e segundo Record apurou já tem um príncipio de acordo com o clube da Catalunha. O único entrave nesta altura para a concretização do negócio é que o Barça tem libertar jogadores por causa do fair play financeiro. A chave poderá estar na saída de Clément Lenglet ou Ansu Fati, que também é representado por Jorge Mendes.Domingo, Joan Laporta, presidente do Barcelona, admitiu o reforço da equipa até ao fecho do mercado e não excluiu João Félix."João Félix? Só têm de perguntar a Deco. O tema das contratações não está encerrado. Vamos tentar ter fair play’ suficiente para trazer mais do que um jogador", disse antes do arranque do jogo com o Villarreal.