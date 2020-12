«Jogadores do Barcelona nem em campo falam uns com os outros»

As coisas não estão bem no Barcelona e isso reflete-se, naturalmente, nos desempenhos em campo. A equipa, que ocupa um modesto 8.º lugar na classificação da LaLiga, não tem aparentemente um ambiente muito saudável no balneário, conforme contou ao jornal catalão 'Sport' fonte do Levante, que defrontou o Barça (e perdeu por 1-0) no último domingo.





"No campo os jogadores nem falam uns com os outros. Apenas o suficiente em ações de bola parada e nada mais", contou."Depois do jogo, no túnel e no balneário não se ouviu absolutamente nada. Nem uma palavra de satisfação por nos terem ganho. Foi uma situação estranha", acrescentou a mesma fonte.