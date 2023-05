Jordi Alba deixa Barcelona no final da época

O Barcelona oficializou esta quarta-feira a saída de Jordi Alba do clube. O lateral esquerdo que estava no clube da Catalunha desde 2012 fez mais de 458 jogos ao serviço dos 'cules'."O Barcelona expressa publicamente o seu agradecimento a Jordi Alba, pelo profissionalismo, dedicação, e o bom e próximo tratamento que sempre demonstrou para com todos os escalões que compõem a família do Barcelona desejando-lhe sorte e sucesso no futuro. O Barça será sempre a sua casa", pode ler-se na nota publicada no site do clube catalão.Jordi Alba, internacional espanhol de 34 anos, venceu a Liga Espanhola por seis vezes, a Taça do Rei por cinco e arrecadou ainda uma Liga dos Campeões.