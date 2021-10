Jorge Mendes em Barcelona para fechar renovação de Ansu Fati

Jorge Mendes chegou na tarde desta quarta-feira a Barcelona para discutir e fechar a renovação de Ansu Fati. Segundo a imprensa catalã, o empresário português vai reunir-rse com o presidente Joan Laporta e outros dirigentes culés, embora nesta altura as negociações estejam avançadas.





De acordo com o 'Sport', as partes já acordaram um novo contrato até junho de 2025 - o atual termina em junho de 2022 - e também convergem quanto à cláusula de rescisão. Ainda assim, a renovação não deverá ser oficializada esta semana, pois ainda existem arestas a limar para concluir as negociações.Refira-se que Ansu Fati, avançado internacional espanhol, de 18 anos, está a cumprir a segunda temporada na equipa principal do Barcelona, tendo herdado a camisola '10' de Lionel Messi.