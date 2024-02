Jorge Mendes em negociações por jovem promessa do futebol espanhol

O 'Sport' garante que a Gestifute, empresa do super-agente Jorge Mendes, está pronta para garantir os serviços de mais uma jovem promessa do futebol mundial e, por esse motivo, já iniciou conversações por Pau Prim, médio de 17 anos do Barcelona.De acordo com a mesma fonte, Pau Prim tem o "perfil perfeito" e encaixa-se exatamente no que Jorge Mendes procura: além de ter caraterísticas muito procuradas, o centrocampista já conta com algumas horas de treino pela equipa principal do Barcelona, apesar de atuar nas categorias mais jovens do clube catalão.Pau Prim, que segundo o 'Transfermarkt' tem um valor de mercado de 500 mil euros, é internacional sub-17 e sub-16 pela seleção espanhola.