Jorge Mendes insiste com o Barcelona: agente quer levar Rúben Neves para a Catalunha

Jorge Mendes esteve em Espanha na passada quarta-feira e, segundo avança o 'Mundo Deportivo', voltou a oferecer Rúben Neves ao Barcelona.De acordo com a mesma fonte, o agente português deslocou-se à Catalunha para discutir a renovação de Alejandro Balde e para comunicar o interesse de vários clubes em Ansu Fati, e aproveitou para insistir na opção Rúben Neves - que já deu sinais positivos relativamente ao médio português -, que termina contrato com o Wolverhampton em 2024.O Barcelona, de resto, continua a tentar resolver o futuro de Sergio Busquets . O espanhol tem contrato com os blaugrana até ao final da presente temporada e a sua saída daria origem a uma vaga no meio-campo que, neste momento, tem Rúben Neves e Zubimendi, da Real Sociedad, como dois dos principais concorrentes.Refira-se que Laporta, presidente do Barcelona, referiu na quinta-feira que "agora não é a altura para negociar".