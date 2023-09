José Peseiro sobre João Félix: «O medo que temos em Portugal é de perder este talento»

José Peseiro considerou numa entrevista ao jornal 'As' que João Félix tem de aproveitar a oportunidade que está a ter no Barcelona, para voltar a mostrar todo o seu talento. O técnico português, atual selecionador da Nigéria, explicou também, a propósito da relação do avançado com Diego Simeone, que por vezes geram-se incompatibilidades entre jogadores e treinadores."Algumas vezes pode ser a química, outras uma questão de proximidade. Às vezes são incompatíveis. O medo que temos em Portugal é de perder este talento. O João é um dos jogadores mais talentosos do mundo. Nas relações treinador-jogador não se sabe quem é responsável quando isto acontece. O objetivo do futebolista é desenvolver competências todos os dias. Se há um jogador que é um dos melhores e isso não acontece, a responsabilidade é de todos", explicou Peseiro.E acrescentou, ainda sobre a relação de Félix com Simeone: "Talvez o João não tenha gostado do modelo de jogo, da forma de treinar, mas tem de o fazer. O Simeone é um treinador fantástico, que fez do Atlético Madrid um dos maiores da Europa. Ambos fizeram de tudo para combinar, pelo bem de todos, mas houve momentos em que o João não se sentia bem, não desfrutava."Peseiro considera, por isso, que Félix tem de aproveitar a oportunidade que agora tem na Catalunha. "No Barcelona, com Xavi, o João tem de agarrar esta oportunidade porque tem muito talento. Tem de fazer um esforço para entender e participar neste coletivo. Tem de ceder um pouco para ajudar a equipa e mostrar o todo o seu talento."