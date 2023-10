Jovem do Barcelona 'desapareceu' durante 10 minutos no jogo com o FC Porto: o que aconteceu a Yamal?

Foi um pormenor que pode ter passado despercebido à maior parte dos adeptos, mas que certamente deixou Xavi numa pilha de nervos. Durante o FC Porto-Barcelona (0-1) desta quinta-feira, da fase de grupos da Liga dos Campeões, a equipa catalã esteve com menos um jogador em campo durante praticamente 10 minutos, tudo porque o jovem Lamine Yamal recolheu aos balneários aos 71 minutos devido... a uma indisposição.Segundo a imprensa espanhola, o criativo de 16 anos, que fez parte do 11 inicial escolhido por Xavi, sentiu-se mal no decorrer da 2.ª parte. Ronald Araújo esteve alguns minutos no chão para receber assistência médica e 'ganhar tempo' para tentar que o companheiro regressasse ao relvado, mas a verdade é que tal não aconteceu. Aos 80 minutos, o treinador do Barcelona decidiu substituir Yamal, lançando então Marcos Alonso. O extremo... nem regressou ao relvado.