Jovem pérola do Barcelona em destaque: «Renunciou-se a muito dinheiro por ele querer jogar aqui»

Ilaix Moriba estreou-se pelo Barcelona no dia 21 de janeiro, frente ao Cornella, em jogo dos 16 avos de final da Taça do Rei, apenas dois dias depois de ter completado 18 anos. É mais um diamante que Ronald Koeman tem para lapidar e o pai do jovem jogador revelou os 'nãos' que teve de dar para o filho estar onde está.





"Renunciámos a muito dinheiro porque o Ilaix queria jogar no Barça. Tínhamos ofertas maiores do Chelsea, City e Juventus e cancelei uma viagem a Manchester porque o Barcelona apostou forte", afirmou Mamady ao programa ‘Que t’hi jugues’ da Ser Catalunya.E prosseguiu: "Não tenho palavras para Koeman, temos de lhe agradecer muito o que fez por Ilaix e a confiança que lhe deu; agradecer ao clube e a todos quantos acompanharam Ilaix na La Masia [formação]".