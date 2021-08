Koeman ainda 'chora' perda do "melhor do Mundo": «Os rivais tinham mais medo de nós com Messi»

O Barcelona empatou este sábado contra o Athletic Bilbao (1-1), num jogo em que a equipa blaugrana teve muitas dificuldades para conquistar um ponto. No rescaldo da partida, Ronald Koeman reconheceu que o conjunto catalão não esteve particularmente bem e que Messi faz falta à equipa.





"Sim, é verdade. Não gosto de falar sempre do mesmo mas estamos a falar do melhor jogador do mundo. Os adversários tinham mais medo de nós quando o Messi estava em campo. E connosco passa-se o mesmo. Se passavas uma bola a Messi, normalmente ele não a perdia. Porém, ele não está cá. Sabemos disso e não o podemos mudar", confidenciou o técnico holandês.Relativamente à partida, Koeman afirmou que houve pormenores em que a equipa catalã podia ter estado melhor: "Foi um grande jogo. Creio que complicámos demasiado no início da partida. Apertaram-nos muito e bem. Há que saber quando se pode jogar curto ou não. Faltou-nos tranquilidade nos primeiros 15 minutos.""Creio que o empate é justo. Tivemos oportunidades para ganhar. O Athletic esteve a um nível muito bom. A jogarem assim, este campo torna-se muito complicado. Não posso estar descontente com o resultado", finalizou conformado o treinador culé.