Koeman apresentado: «O Barcelona é o maior clube do mundo»

Ronald Koeman disse estar a viver uma grande felicidade no momento em que foi apresentado como treinador do Barcelona.





"É um dia para estar muito feliz e orgulhoso. O Barcelona é a minha casa. É um grande desafio, não vai ser fácil. O Barcelona exige sempre o máximo e é assim que deve ser. Há qualidade suficiente aqui para exigir esses resultados e títulos. Vamos trabalhar para ter uma equipa forte. Têm de haver mudanças. A imagem que deixámos no outro dia [derrota 8-2 com o Bayern] não é a que queremos. Há que trabalhar muito para recuperar o prestígio. O Barcelona é o maior clube do mundo. Este é o meu sonho tornado realidade. Agora é trabalhar para colocar o Barcelona no lugar que lhe pertence. Há qualidade suficiente para isso", afirmou, em conferência de imprensa.