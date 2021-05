Koeman atira-se à direção do Barcelona

Uma das grandes incógnitas no Barcelona prende-se com a continuidade de Koeman no comando técnico e o holandês mostrou-se descontente com a direção culé. Na antevisão do duelo com o Eibar, o treinador abordou o futuro e visou o presidente Joan Laporta. “Não sei [se continuo] porque ainda não falei com o presidente. Quero cumprir o contrato. A última palavra pertence ao presidente. No último mês era preciso ter respeitado mais o treinador e os jogadores. Na última parte da época não senti a confiança do clube. Se acha que é preciso outro técnico ou outros jogadores, perfeito, mas temos de comunicar”, frisou o holandês, que tem visto Xavi e Hansi Flick serem associados como hipóteses para o seu posto.

De resto, Koeman não contará com Messi frente ao Eibar. O argentino foi autorizado pelo Barça a ir de férias mais cedo, antes de se concentrar na participação na Copa América.