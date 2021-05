Koeman com futuro incerto no Barça

Ronald Koeman tem contrato com o Barcelona até 30 de junho de 2022, mas não é certa a sua permanência. A formação catalã está mais longe do título após ter somado uma derrota (frente ao Granada) e dois empates (com At. Madrid e Levante) nas últimas quatro jornadas e o presidente Joan Laporta reuniu-se ontem com o técnico holandês para debater o futuro. De acordo com a imprensa espanhola, Laporta quis perceber se Koeman está confiante para a próxima época.

De resto, já são apontados possíveis sucessores no banco do Barça. Desde logo Xavi, que, apesar de ter renovado com o Al Sadd até 2023, terá uma cláusula que lhe permite rumar ao ex-clube. Também Ten Hag (Ajax) é uma hipótese. Já a ESPN adianta que a direção do Barça contactou Hansi Flick, mas representantes do alemão terão informado de que este se encontra comprometido com a seleção germânica.

Aposta em Agüero e Depay

O Barça continua a planear a próxima época. Segundo a imprensa espanhola, os culés estão em negociações avançadas para garantir Agüero e já terão chegado a um princípio de acordo com Depay (Lyon).