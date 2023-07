Koeman critica recentes contratações do Barcelona: «Para quem tem de olhar para o futuro...»

Ronald Koeman, antigo treinador do Barcelona, deixou reparos à política de contratações dos catalães com vista à próxima época, à margem da apresentação da Koeman Cup, torneio de golfe de Barcelona."Visto de fora, podes discutir os anos dos jogadores contratados. Não estão a trabalhar para o futuro nem financeira nem futebolisticamente. Gundogan é um grande jogador, mas também deveria ter sido antes. Para um clube que tem de olhar para o futuro... são contratações para dois ou três anos", começou por dizer o atual selecionador da Holanda, voltando a referir-se ao médio alemão de 32 anos."Quando eu era o treinador não havia dinheiro e vi que havia jogadores como Pedri, Nico, Gavi. Na Holanda estamos habituados a dar oportunidades aos mais jovens. Têm que trabalhar para ter um bom futuro. Não estou a discutir [a contratação de] Gundogan, mas não podes contratar dois ou três jogadores com essa idade a cada época. Contratar um jogador de 22 anos é melhor do que um de 32 ou 33, pensando no futuro", sustentou.O técnico holandês deixou ainda claro que o compatriota Frenkie De Jong não vai deixar o clube espanhol este verão, apesar de ter alguns interessados. "Muitos clubes querem contratar um jogador como Frenkie De Jong, mas sei que ele está muito feliz aqui e não pensa em sair", assegurou Koeman.