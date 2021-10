Koeman discutiu com uma das 'vacas sagradas' do Barcelona no intervalo do jogo com o Benfica

De acordo com o jornal catalão 'Sport', Ronald Koeman discutiu com um dos pesos pesados do plantel blaugranana na passada quarta-feira durante o encontro entre o Benfica e o Barcelona que os encarnados venceram por 3-0.





Ainda na primeira parte da partida, Koeman decidiu tirar de campo Gerard Piqué, após o central ter sido sancionado com um amarelo e ter ficado à beira do segundo. Segundo o 'Sport', no intervalo da partida, quando o Barça perdia por 1-0, o defesa mostrou-se bastante irritado pela decisão tomada por Koeman e ter-se-à assistido a uma discussão acalorada nos balneários do Estádio da Luz.A conversa não foi mais além, mas foi notório que a tensão relativamente ao treinador do clube não vem apenas da direção mas também dos membros do plantel.