Koeman: «Dizer 'que personagem' não é motivo para punir alguém com dois jogos»

Ronald Koeman voltou a ser questionado sobre a expulsão diante do Granada, na conferência de imprensa de antevisão ao encontro da 35.ª jornada da La Liga com o Atlético Madrid, e disse não comprender a sanção de dois jogos que lhe foi aplicada.





"Sinto que foi pessoal. Por dizer 'que personagem' acho que não é um insulto, não é um motivo para punir alguém com dois jogos. Então há algo mais", apontou o holandês, que não percebe a demora neste tipo de casos: "Não sei se os comités se reuniram ou não, mas acho que deve ser antes de amanhã [este sábado]. Já me sancionaram com dois jogos, não percebo porque é que a resolução deste caso demora tanto e não se pode confirmar se posso ou não estar no banco."Os colchoneros partem na liderança com mais dois pontos que a equipa culé e Koeman perspetiva um bom jogo de futebol."As duas equipas não podem ser comparados porque os estilos são diferentes. Temos de estar bem com a bola, porque o Atlético Madrid defende bem. Temos de ser bons com ela para criar oportunidades e ser eficazes. Não acho que seja um jogo decisivo, porque ainda faltam mais três jogos, mas claro que é importante", referiu, mantendo a ideia de que se os blaugrana vencerem as partidas que faltam no campeonato serão campeões.Questionado sobre que adversário espera, o técnico do Barcelona mostrou-se preparado para tudo."É verdade que em alguns jogos eles tem passado a pressionar mais. É preciso estar preparado. Sempre fomos uma equipa de ataque, mas já disse que existem outras formas de vencer. Cada um procura a que considera melhor, nós não vamos mudar. Com certeza que eles vão pressionar alto quando não tiverem a bola", salientou.Nos jogos com Real e Atlético para o campeonato, os blaugrana somam três derrotas esta época. No entanto, isso não preocupa Koeman. "Durante uma época há momentos de altos e baixos. Temos recuperado terreno e estamos numa situação que não esperávamos, a lutar pelo título. Esta jornada é importante para os quatro da frente e temos de estar mentalmente bem e ser agressivos quando não tivermos a bola", afirmou, abordando ainda o facto deste ser o primeiro jogo de Luis Suárez diante do Barcelona, desde que deixou o clube no último verão."Vai ser algo estranho para ele e também para os nossos jogadores, mas somos profissionais e cada um dará o seu melhor. Não temos de pensar mais nisso. Temos de ter cuidado com ele e com o resto da equipa e tentar anular o jogo deles", vincou.