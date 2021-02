Koeman e a continuidade de Messi no Barcelona: «Não estou confiante»

Ronald Koeman revelou numa entrevista ao site 'The Athletic' que não está muito certo da continuidade de Lionel Messi no Barcelona na próxima época. O avançado argentino termina contrato no final da temporada e não faltam clubes interessados nos seus serviços.





"Não estou muito confiante. Tenho esperança porque continua a ser um grande jogador e continua a ganhar jogos connosco. Estou a gostar de ser seu treinador. Se vissem a qualidade que tem nos treinos... É incrível. Chegou muito novo ao Barcelona e não o vejo a vestir outra camisola que não seja a do Barça", admitiu o treinador holandês.Depois, o técnico holandês recordou o que se passou no verão, quando o argentino quis deixar Camp Nou. "Foi um momento difícil. Ele continua a ser o melhor, mas estava aborrecido com certas situações que se passavam no clube e não estava contente numa equipa que perdeu por 8-2 nos quartos-de-final da Champions com o Bayern Munique. Estava chateado e queria ir embora. Quando cheguei avisei que o problema não era meu, o clube e Messi é que deviam resolvê-lo. No final o Barcelona disse-me que não iam vendê-lo, que ele ia ficar. Foi difícil para o Leo, mas ele depois aceitou."O técnico contou que foi a casa do argentino antes de começar a época. "Falámos dos planos que eu tinha e ele estava realmente entusiasmado. Sabia que tinha problemas com o clube, mas eu estava à margem disso. 'Ficarei realmente feliz se ficares. Se não ficares, a decisão é tua e terás de resolver as coisas com o clube. Mas se ficares vais fazer parte da equipa, para que possas dar o melhor de ti', disse-lhe eu. Ele ficou e vejam como tem vindo a jogar nas últimas semanas. Está realmente envolvido com a equipa e com o clube e ninguém sabe o que vai acontecer no futuro."