Koeman e as queixas do Real Madrid: «Como treinador já não sei quando é mão»

Depois do empate com o Atlético Madrid o Barcelona regressa amanhã à LaLiga, na visita ao Levante, e Ronald Koeman - que volta ao banco depois de dois jogos de suspensão - não desiste na luta pelo título. Os blaugrana estão com os mesmos 75 pontos do Real Madrid e a dois do líder Atlético Madrid.





"A LaLiga está muito equilibrada por muitas coisas, lesões, os rivais... Há dificuldades para nós também. Restam cada vez menos jogos e estamos muito perto. Há que sobreviver e analisar", referiu esta segunda-feira o treinador holandês.Depois, falou das consequências do empate com os colchoneros. "Estamos na mesma situação. No outro dia era um rival direto e é um jogo a menos, mas estamos a dois pontos. Não vamos pensar nos outros, há que pensar apenas em ganhar."Sobre as críticas do Real Madrid, que se queixa das arbitragens, Koeman preferiu não tecer grandes comentários. "Se há alguém que não pode falar de árbitros, esse alguém sou eu. Já disse o que penso e não vou mudar. Se o Real Madrid diz que foi prejudicado, isso é um problema deles. Mas como treinador, já não sei quando é mão. Não sabemos."