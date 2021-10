Koeman e os insultos: «Não é uma questão de serem adeptos do Barcelona, é uma questão de educação»

Ronald Koeman fez esta terça-feira a antevisão ao jogo da LaLiga frente ao Rayo Vallecano, a disputar na quarta-feira, pelas 18 horas, em Vallecas. Contudo, o principal tema da conferência de imprensa não foi o jogo, mas sim os incidentes que marcaram a saída do técnico de Camp Nou após a derrota por 2-1 no clássico frente ao Real Madrid.





"É uma equipa que subiu no último momento, mas está a fazer uma grande temporada. Recordo-me do jogo da Taça e foi uma partida muito complicada. Se seguirmos a linha dos últimos três jogos que fizemos, há possibilidades de ganhar.""Solução não acho que haja. Para mim é mais um problema social, não é uma questão de serem adeptos do Barcelona. É mais uma questão de educação, não têm valores. No campo foi extraordinário, inclusivamente com o 2-0 para o Real Madrid. Não temos que prestar muita atenção. E parece que aconteceu só comigo, mas aconteceu com muitos jogadores e com as suas famílias. Pode ser que comigo tenha sido mais exagerado, mas até Carles Puyol teve que sofrer. O clube sabe que não se pode repetir isto e tem que arranjar outra fórmula. Não há que dar mais atenção a isto, é um problema social que acontece em todo o mundo, não só aqui"."É verdade que não gostei, prefiro os aplausos a isto. Mas, mais uma vez, as pessoas que sabem a situação do clube e da equipa, sem se fixarem no resultado dececionante frente ao Real Madrid, sabem que há coisas positivas. Sou maiorzinho nisto, quero desfrutar do ambiente que houve no campo. Aceito os resultados. Quero desfrutar, se são oito anos, oito anos, se é um ano, um ano, se são três meses, três meses"."Depende se os resultados são bons ou maus e depende da equipa em que estás. Ancelotti deu-me palavras de ânimo, ele sabe perfeitamente da situação porque também já esteve em equipas grandes"."Há sempre necessidade de ganhar e ainda mais depois da derrota de domingo [Real Madrid]. A equipa é capaz de reagir bem"."Não sei. É importante conhecer a casa, ser ex-jogador do clube e ter carácter caso venha vento contra. Eu sou assim e quero ver até onde chego"."Há coisas como treinador que tu não gostas, mas eu adoro estar com os jogadores, preparar os jogos, analisar e ter que decidir é o que mais gosto. No outro dia adorei o jogo, não o resultado porque era um clássico, mas sim o ambiente. Depois de um ano e pouco, ter este ambiente no campo numa partida que se decidiu por detalhes. Fizemos coisas para merecer outro resultado, necessitamos de um pouco mais de sorte. Estas coisas são as que mais gosto e se chegar o dia em que não desfruto, vou-me embora e dedicar-me-ei a jogar golfe cinco dias por semana. Entendo que é uma situação delicada, mas há futuro neste clube"."Teve algumas queixas que não são da lesão que teve e por isso está em dúvida. Pus o Ansu na lista de convocados mas até amanhã de manhã decidiremos se viaja connosco ou não""Conheço bem o Memphis e nos últimos jogos não tem conseguido ser determinante. Ele sabe isso. É auto-crítico e tentamos melhorar coisas para ver onde pode jogar ou não. Ele sabe perfeitamente que tem que melhorar""Tenho as imagens porque havia duas pessoas atrás a gravar para um documentário e a minha mulher ao lado. Havia um do Arsenal à frente, houve um momento em que disse que ia sair, mas no final decidi que não. Quando sais há muitas câmaras, muitos telefones, muito Tik-tok para os seus seguidores...é um problema social que temos e é melhor colocar energias noutras coisas"