Koeman irredutível: não perdoa nem um cêntimo ao Barcelona

O Barcelona anunciou a saída de Ronald Koeman na quinta-feira, mas o tema ainda terá muita tinta para rolar. Em especial por contar da indemnização ao técnico holandês, para a qual as duas partes não chegaram a acordo. Segundo a Catalunya Ràdio, os catalães terão apresentado uma proposta para rescindir o vínculo por "sete a oito milhões de euros", mas Koeman mantém-se irredutível e aponta ao que assinou: 12 milhões de euros e nem um euro perdoado.





É mais um caso bicudo para os catalães resolverem, isto numa altura em que ainda estão em litígio com Quique Setién, o anterior técnico, com o qual também não cumpriram o acordado no entendimento de rescisão. Se o acordo não for alcançado com Koeman, este poderá ser mais um caso a acabar na justiça e que deixará os catalães ainda mais 'aflitos' do ponto de vista económico...