Koeman lamenta falta de eficácia do Barcelona: «É incrível termos perdido»

O Barcelona, adversário do Benfica na Liga dos Campeões, sofreu esta quarta-feira a segunda derrota consecutiva na La Liga ao perder por 1-0 no reduto do Rayo Vallecano. O resultado agrava a crise do clube catalão, que fica mais longe do topo da tabela, mas para Ronald Koeman é tudo uma questão de eficácia. Ou falta dela.





"Temos jogadores que normalmente fazem golos, como o Agüero e o Memphis. Não posso queixar-me da equipa. Foi difícil entrarmos no jogo. Eles pressionaram-nos muito no início, mas fomos superiores. O resultado é injusto mas não podemos mudá-lo. Não é um problema de atitude ou de jogarmos mal, mas sim de eficácia. O Rayo não irá defrontar aqui uma equipa que crie tantas oportunidades como nós criámos", analisou o treinador do Barcelona, após a partida.Questionado sobre se o Barcelona tem um plantel inferior aos rivais na luta pelo título espanhol, Koeman admitiu que possa existir "maior equilíbrio" nas outras equipas, mas defendeu que os catalães têm qualidade. "Já demonstrámos que podemos competir contra eles. Pode ser falta de sorte, lesões... mas são desculpas. Hoje e contra o Real Madrid, a equipa mostrou estar a bom nível, mas o que conta é o resultado. Analisando o jogo de hoje, é incrível termos perdido", afirmou o técnico holandês.