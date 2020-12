Koeman não desiste do título: «Há muitos jogos pela frente e em dois meses tudo pode mudar»

O Barcelona vinha de duas vitórias consecutivas - a última delas diante da surpreendente Real Sociedad e com reviravolta - e o cenário na La Liga até parecia estar a compôr-se para os catalães mas, este sábado, o conjunto liderado por Ronald Koeman voltou a tropeçar, não conseguindo melhor do que um empate (2-2) na receção ao Valencia.





No final da partida, o técnico holandês admitiu que a equipa cometeu demasiados erros defensivos e não foi capaz de gerir a vantagem depois de ter dado a volta ao marcador. "Foi um jogo difícil. Estávamos a perder e conseguimos recuperar, mas temos que estar um pouco mais focados. Controlámos o jogo e podíamos ter feito o 3-1, mas às vezes é preciso ver que o 2-1 é suficiente e não acertámos na defesa. Temos sido irregulares. Houve momentos de bom futebol, mas perdemos muitas bolas e permitimos que nos criassem muito perigo. Vi a equipa com dúvidas", afirmou Ronald Koeman, na análise ao encontro.Apesar do atraso de 8 pontos para a liderança, ocupada pelo Atlético Madrid, Koeman ainda não dá o campeonato como perdido. "Queremos vencer todos os jogos. O problema não é o jogo de hoje, o problema é que já perdemos quatro ou cinco jogos. Este empate torna tudo mais difícil. Ainda nada está perdido, há muitos jogos pela frente. Estamos a alguns pontos de distância, mas é uma temporada difícil para todas as equipas. Em dois meses tudo pode mudar, o calendário é apertado. Sabemos que a distância é grande, mas temos que lutar para diminui-la", sustentou.A fechar, o técnico elogiou Lionel Messi, depois de o argentino ter igualado o recorde de Pelé . "Todos sabemos que a carreira do Messi é impressionante e muito boa", sublinhou Koeman.