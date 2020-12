Koeman 'puxa orelhas' ao líder da comissão gestora do Barcelona: «Palavras que não ajudam»

Carlos Tusquets, presidente da comissão de gestão do Barcelona, levou esta sexta-feira um 'puxão de orelhas' de Ronald Koeman, a propósito do que disse sobre Lionel Messi. O dirigente considerou que financeiramente teria sido melhor para o clube vender o passe do argentino no verão, mas o treinador holandês discorda.





"Sabemos qual é a situação do Leo e se há alguma pessoa que tem de decidir o seu futuro é ele próprio. Mas se fizermos comentários dentro do clube, isso não ajuda. Não podemos controlar o que dizem lá fora, mas cá dentro é diferente", considerou o treinador.E prosseguiu: "O que Tusquets disse deve ser a opinião dele, mas não creio que isso faça falta neste momento. O Leo vai disputar esta época com o Barça e depois vai decicir qual será o seu futuro, oxalá que seja aqui. Não quero falar mais dos comentários que fazem."O mesmo Turquets disse também que Neymar pode voltar ao clube, se vier sem custos. "Tens sempre de tentar ter os melhores jogadores. Não gosto de falar individualmente dos jogadores, mas como culé, como jogador e treinador, quero ter sempre os melhores do mundo."