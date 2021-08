Koeman revela o que disse ao plantel do Barcelona após a saída de Messi

Ronald Koeman abordou a saída de Messi do Barcelona, no final do encontro com a Juventus que os catalães venceram por 3-0, tendo conquistado a 56.ª edição do Troféu Joan Gamper.





"É sempre importante ter o melhor, mas não mudamos as nossas ideias ou a forma de jogar. Temos de continuar a trabalhar. O Griezmann jogou naquela posição e tem feito um bom trabalho", referiu o treinador dos blaugrana, para depois revelar como lidou com este desfecho junto do plantel."Foi um dia muito emocionante, mas somos profissionais acima de tudo. Disse aos jogadores que tínhamos de aceitar a situação, que não podíamos mudá-la e que tínhamos de mostrar que somos bons o suficiente", realçou Koeman, que antes do início da partida deixou uma mensagem aos adeptos do emblema catalão, na qual assegurou que a equipa está "muito entusiasmada para esta época", apesar da despedida de Messi.