Koeman sai em defesa de Messi: «Não estou de acordo com Sétien»

Quique Setién, treinador que liderou o Barcelona até à chegada de Ronald Koeman, contou numa conversa com Vicente Del Bosque no jornal 'El País' que Lionel Messi é um jogador "difícil de gerir", mas o técnico holandês discorda.





"Respeito a opinião das pessoas. O Leo é o melhor do Mundo, é muito bom. Vejo todos os dias a sua ambição, o seu caráter ganhador. Não tenho dificuldades em conduzi-lo", explicou Koeman."Para mim é o capitão e falo com ele todas as semanas sobre coisas do campo, do balneário, para ter uma boa relação com ele. Não estou de acordo com Setién. Vejo-o de forma diferente", acrescentou o holandês, na antevisão da partida de amanhã da Liga dos Campeões, frente ao Dínamo Kiev.