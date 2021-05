Koeman: «Se ganharmos os cinco jogos seremos campeões»

Koeman reconheceu que a derrota com o Granada por 2-1 foi uma deceçao mas mostrou-se convicto que o Barcelona vai ser campeão espanhol.





"O treinador é sempre o responsável em colocar a equipa a jogar bem, a fazer as alterações... É claro que sou o responsável. Não sei o que me querem perguntar sobre esse assunto. Estou convencido que se ganharmos os cinco jogos que faltam seremos campeões", disse o treinador este sábado em conferência de imprensa."Foi uma deceção, uma oportunidade perdida mas não há tempo para estarmos tristes. Continuamos na luta pela conquista do título. Há coisas a melhorar. Falámos sobre isso e acreditamos que a equipa está bem preparada", defendeu.