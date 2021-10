Koeman: «Se tivesse a bolsa do dinheiro teria o Messi aqui»

Após a derrota com o Benfica por 3-0 para a Liga dos Campeões, o Barcelona irá defrontar este fim-de-semana um dos adversários mais complicados da La Liga, o Atlético Madrid. A tensão no clube blaugrana é clara e o lugar do técnico Ronald Koeman está longe de estar assegurado. Esta sexta-feira o treinador holandês apresentou-se diante dos jornalistas para fazer a antevisão da partida e, apesar de ter tentado cingir as questões ao embate com os colchoneros, houve espaço para várias perguntas sobre o momento atual do clube catalão e posição do técnico.





"Eles foram campeões o ano passado. Mereceram com o seu jogo. São competitivos. É difícil encontrar espaços e defendem muito bem na sua área. É uma grande equipa. Temos que tentar estar bem no último passe para criar oportunidades. Vai-nos custar. Certamente que não vamos ter mais ocasiões do que as que tivemos diante do Benfica, mas se tivermos três ou quatro, há que marcar para ganhar"."Temos que mudar coisas, podemos recuperar jogadores da frente e há que seguir este plano. Isso não depende dos resultados. É algo normal"."O clube não me disse nada. Soube que o presidente esteve aqui esta manhã mas não o vi. Estivemos a treinar mas continuo igual. Tenho ouvidos e olhos e já sei que se passam muitas coisas. Certamente é verdade mas a mim, uma vez mais, ninguém me disse nada""É uma pergunta para amanhã. Não sou o mais importante, a equipa é que é. Estou aqui por amor ao clube, vim numa situação muito complicada e parece mais complicada agora do que no primeiro dia. Todo a gente tem a sua opinião mas a mim só me interessam os jogadores e preparar a partida""O trabalho do treinador é fazer o que tem a fazer com os jogadores que tem. Se tivesse a bolsa do dinheiro teria o Messi aqui e teria outros jogadores para dominar e pressionar. Se recuperarmos atacantes podemos ter um plantel forte e os jovens pedem terreno e merecem ter oportunidades"."Sinceramente podia estar melhor"."Falta equilíbrio. Temos poucos atacantes disponíveis. Sim, Ansu Fati está a caminho de voltar mas ainda vai demorar um pouco mais de tempo, é normal depois de tanto tempo fora. Faltam-nos jogadores de um contra um e de velocidade. Assim é que se geram espaços e, já disse no outro dia que nos falta efetividade. O Atlético cria menos ocasiões que nós mas é capaz de ter um remate à baliza que é golo. No outro dia, no jogo da Champions [com o Benfica], tínhamos de ter aproveitado no mínimo uma ou duas das quatro ocasiões que tivemos. É a grande diferença e custa".