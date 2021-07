Koeman sobre Messi: «Tenho total confiança no presidente para resolver este problema»

Em declarações à imprensa espanhola, Ronald Koeman comentou esta sexta-feira a atual situação de Lionel Messi, sem clube após o contrato com o Barcelona ter chegado ao fim, no final do mês de junho.





O treinador holandês foi questionado sobre a continuidade do argentino no clube e o início da pré-época que se inicia este sábado, com os habituais exames médicos.Koeman mostrou-se preocupado com a situação em relação a Messi, no entanto, segundo o mesmo, o presidente do clube garante que as negociações seguem num bom caminho."Quando não está tudo resolvido, tens que te preocupar. Mas tenho total confiança no presidente para resolver este problema. É muito importante para o clube e também para a LaLiga que o melhor jogador do Mundo permaneça. Todos temos de nos esforçar para que ele fique. Laporta disse-me ontem para ficar tranquilo, que eles estão a trabalhar e que têm confiança para chegar a um acordo com o Leo para continuar por mais alguns anos", explicou o técnico de 58 anos.Em relação ao regresso dos trabalhos da equipa blaugrana e uma possível entrada de novos jogadores, Ronald Koeman não se alongou muito, realçando apenas que até ao final de agosto muita coisa pode acontecer."Sabemos recentemente pelas competições entre seleções que é uma pré-época onde o trabalho é mais individual e especializado para cada jogador, para conseguir que todos estejam bem fisicamente. Vai ser possível poder trabalhar um pouco com a equipa antes de começar o campeonato e até ao final de agosto as coisas podem acontecer", concluiu.