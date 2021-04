Koeman suspenso dois jogos por dizer ao quarto árbitro "que personagem"

Ronald Koeman foi castigado com dois jogos de suspensão, na sequência do cartão vermelho com que foi castigado na partida de ontem com o Granada, que o Barcelona perdeu em casa, por 2-1.





Segundo revela a imprensa espanhola, o árbitro Pablo González Fuertes explicou no relatório por que motivo mostrou o vermelho ao holandês. "Depois de ter sido advertido pelas suas observações, dirigiu-se ao quarto árbitro nos seguintes termos: 'que personagem'."Koeman foi sancionado ao abrigo do artigo 117 do regulamento disciplinar, que se refere a atitudes de menosprezo ou desconsideração relativamente a árbitro, diretores ou autoridades desportivas.Assim sendo, o treinador holandês não vai estar no banco nos jogos com o Valencia, domingo, fora de casa, e com Atlético Madrid, em Camp Nou, dia 8 de maio.