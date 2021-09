Koeman tem três jogos para evitar o ‘chicote’

O Barcelona procura curar as feridas provocadas pelo choque com a realidade (0-3) que lhe foi proporcionado pelo Bayern na Champions. Ronald Koeman tem o lugar em perigo, pois Joan Laporta, presidente blaugrana, considera-o o principal culpado pela queda de qualidade da equipa. Segundo o ‘Sport’, o dirigente máximo culé terá dado três jogos ao treinador holandês (Granada, Cádiz e Levante) para provar que tem mãos para conduzir o bólide. Qualquer resultado negativo pode fazer estalar o ‘chicote’.





Esta é a decisão saída da reunião (prolongou-se até às duas horas da manhã) que a cúpula diretiva do Barça realizou logo após o revés do Camp Nou. Quem marcou presença no encontro? Joan Laporta (presidente), Rafa Yuste (vice-presidente) e Mateu Alemany (vice-presidente para o futebol).Perante tão delicada situação, Joan Laporta apela à calma. "Estou tão dorido e indignado como vocês [os adeptos]. Peço-vos que tenham paciência e continuem a apoiar a equipa. Peço-vos também que confiem em quem está a dirigir o clube", vinca o líder diretivo.