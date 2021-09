Koeman terá direito a receber 6 milhões de euros se o Barcelona não lhe renovar o contrato

O canal 'Esport3' revelou em Espanha que o Barcelona vai ter de pagar 6 milhões de euros a Ronald Koeman se não renovar o contrato do treinador para a temporada de 2022/23.





Ao que parece, o técnico tem no contrato uma cláusula que lhe dá direito à indemnização no exato valor da verba que teve de pagar à federação holandesa quando se desvinculou do cargo de selecionador para assumir o comando dos blaugrana.A imprensa do país vizinho revela que muito provavelmente Koeman vai ser despedido nos próximos tempos. O Barcelona, que hoje recebe o Granada na 6.ª jornada da Liga espanhola, ganhou apenas dois jogos no campeonato. Na Liga dos Campeões perdeu por 3-0 com o Bayern Munique e visita o Benfica na próxima semana.