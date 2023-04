LaLiga aceita regresso de Messi ao Barcelona... mas a ganhar quatro vezes menos

O jornal catalão 'Sport' avança esta quinta-feira que a LaLiga aceitaria a inscrição de Lionel Messi pelo Barcelona na próxima época se o avançado do PSG aceitasse receber um vencimento a rondar os 25 milhões de euros brutos por época.O clube tem estado a negociar com o organismo liderado por Javier Tebas um novo teto salarial com vista à próxima temporada, onde está incluída a atualização do contratos de Ronald Araújo e Gavi.O jogador é pretendido na Catalunha e aceitasse este vencimento - em que ficaria a ganhar quatro vezes menos do que quando saiu de Camp Nou, em 2021 - Messi teria sobre a mesa uma proposta de dois anos e ficaria com a opção de rescindir de forma unilateral depois da primeira época.O argentino, que acaba contrato com o PSG em junho, tem em mãos chorudas propostas da Arábia Saudita e da MLS. Mas Joan Laporta espera contar com o amor do avançado ao clube para o convencer a regressar a Barcelona.