Laporta: «Agora, mais do que nunca, temos de remar juntos na mesma direção»

Joan Laporta esteve contido nas palavras após a derrota do Barcelona diante do Bayern Munique e consequente afastamento da Liga dos Campeões. O presidente dos blaugrana pediu união à equipa para dar a volta à situação negativa que o clube atravessa."Agora mais do que nunca temos de remar juntos na mesma direção. Os jogadores tentaram, mas não foi possível. Estamos tristes, mas temos de continuar para reverter esta situação", vincou aos microfones da 'TV3', citado pelo 'As'.Laporta revelou ainda não ter falado com Xavi Hernández e os jogadores do emblema da Catalunha após o encontro, algo que espera fazer no avião, na viagem de regresso a Espanha.Recorde-se que o Barcelona terminou em 3.º lugar no grupo E e 'cai' para a Liga Europa, falhando a qualificação para os 'oitavos' da Liga dos Campeões pela primeira vez desde a temporada 2003/04.