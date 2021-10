Laporta coloca ponto final nos rumores e deixa garantia sobre Koeman

O presidente do Barcelona, Joan Laporta, não quis este sábado deixar 'margem de manobra' a especulações e garantiu que Ronald Koeman continuará a ser o treinador do emblema catalão. Apesar da tensão conhecida entre o holandês e o dirigente blaugrana, Joan Laporta falou à imprensa este sábado, em Madrid, e foi claro: "Ronald Koeman continuará a ser o treinador do Barça, merece um voto de confiança".





Apesar dos muitos rumores e candidatos ao lugar de Koeman , o presidente disse que independentemente do resultado deste sábado frente ao Atlético Madrid o técnico de 58 anos continuará à frente da equipa."Quando recuperarmos os lesionados teremos mais margem. Koeman é um ‘culé’ e uma referência do barcelonismo. Falei com ele, tirei as minhas conclusões, é uma referência, valorizo-o muito que tenha assumido o Barça num momento de dificuldade. Pode ter tido momentos de desânimo mas agora recuperou e depois de recuperados os lesionados ele merece esse voto de confiança. Falámos e de relação fria, nada. É boa e sincera, é uma boa pessoa, pensa o mesmo de mim e estamos a tentar entre todos que isto dê uma volta para o melhor", esclareceu Laporta.