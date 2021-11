Laporta confia na passagem do Barça aos 'oitavos' da Champions: «Vai haver um milagre em Munique»

Joan Laporta mostrou-se confiante de que o futuro do Barcelona será risonho com Xavi Hernández a orientar a equipa catalã e deixou uma certeza para o jogo decisivo no que diz respeito às contas do apuramento para os 'oitavos' da Liga dos Campeões - lutam pelo 2.º lugar do grupo com o Benfica -, entre os blaugrana e o Bayern Munique."Ganhar ao Bayern é algo que podemos conseguir. Vai haver um milagre, estou convencido de que vamos ganhar", vincou o presidente do Barça, em declarações citadas pelo 'As', à entrada do Teatro Borrás, em Barcelona, antes da estreia da peça 'Finalmente sozinho!', de Carles Sans. Xavi também marcou presença no evento, mas não quis prestar declarações aos jornalistas.Laporta voltou a mostrar confiança quando foi questionado sobre se Ansu Fati já estará apto para essa partida na Baviera. "Poderá estar apto, os médicos iriam gostar", atirou o presidente do Barcelona, que voltou a elogiar Xavi, mostrando-se, ainda assim, ciente de que "há muito caminho para percorrer"."Xavi está muito motivado e com muita vontade. Espero que tudo nos corra bem. Penso que a chegada dele gerou algum respeito nos nossos adversários. Sabem que podemos voltar a conseguir ser grandes de novo", realçou.