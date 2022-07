Laporta confirma jantar com Jorge Mendes e não foge à pergunta sobre Cristiano Ronaldo

À margem da apresentação de Franck Kessie esta quarta-feira, Joan Laporta foi questionado sobre a possibilidade de Cristiano Ronaldo rumar ao Barcelona."Tive um jantar com Jorge Mendes na segunda-deira e falámos do mercado, na generalidade. Cristiano? Não vou falar de jogadores que discutimos na reunião, mas é sempre bom saber como estão alguns nomes no mercado", afirmou o presidente dos blaugrana aos jornalistas.Laporta confirmou, por outro lado, que ainda não há um entendimento com Dembelé para a renovação do contrato e quanto a saídas disse: "Temos um respeito absoluto pelos nossos jogadores. Estamos a trabalhar muito bem nos contratos que não são simples porque os jogadores querem manter o seu status nos clubes para onde vão. E além disso, todos acreditam sempre que podem convencer o treinador antes de sair. Confio que a lógica se vai impor".Recorde-se que Cristiano Ronaldo ainda não regressou aos trabalhos no Man. United. O craque português alega motivos familiares como justificação, mas a ausência só vem corroborar o desejo do jogador em deixar Old Trafford, cenário já avançado pelo nosso jornal.CR7 era esperado na segunda-feira no centro de treinos de Carrington, depois de três semanas de férias concedidas aos jogadores que estiveram aos serviços das respetivas seleções. Agora, a preocupação dos dirigentes do clube aumenta à medida que o tempo vai passado. Na próxima sexta-feira, o Man. United segue viagem para a Tailândia e mais tarde para a Austrália, onde tem encontros marcados com o Liverpool, Melbourne, Crystal Palace e Aston Villa. De acordo com a 'Sky Sports', não há certezas se CR7 vai participar na digressão dos red devils pela Ásia e pela Austrália. De acordo com a mesma publicação, a eventual ausência de Cristiano Ronaldo seria vista pelos responsáveis do clube como o fim da segunda passagem do avançado pelo clube inglês.